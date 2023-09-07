НАБУ обвинило украинского олигарха Коломойского в присвоении 250 млн долларов Фото: REUTERS

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение олигарху Игорю Коломойскому в присвоении почти 250 млн долларов. Об этом ведомство проинформировало в своих соцсетях.

По данным НАБУ, обвинение Коломойскому было предъявлено в четверг, 7 сентября, 2023 года. Помимо бизнесмена, по делу проходят еще пять человек.

«Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка разработал план завладения средствами ПАО КБ «Приватбанк»», - сказано в заявлении бюро.

Часть выведенных денег обвиняемый перечислил на счета нескольких юрлиц, а позже средства поступили на счет олигарха. После этого он распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что, по данным СБУ, Коломойский в период с 2013 по 2020 годы вывез за границу более полумиллиарда гривен для их последующей легализации с помощью инфраструктуры подконтрольных ему банков.

Сайт KP.RU писал, что Шевченковский суд Киева взял под стражу Коломойского. Сообщалось, что Коломойский пробудет под арестом до 31 октября 2023 года.