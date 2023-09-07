«Шансов дожить до утра у нас почти не было»: Российские кругосветчики двое суток отбивались от акул в открытом море

Российские кругосветчики рассказали, как выжили, сражаясь с акулами в море. Фото: vk.com/russianoceanway

Российские путешественники из экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way рассказали, как отбивались и спасались от агрессивных акул в Тихом океане.

Евгений Ковалевский из Томска и Станислав Березкин из Новосибирска в 2021 году отправились в кругосветное путешествие на тримаране (представляет собой парус и три гондолы с воздухом). Однако судно потерпело бедствие весной 2023 года на пути из Чили на Остров Пасхи. Путешественникам удалось спастись и они решили плыть дальше, но теперь уже вместе со своим французским коллегой Винсентом и на катамаране (держится на воде на двух баллонах).

Осенью посреди Тихого океана, когда кругосветчики направлялись к Австралии, их судно облюбовали акулы. Как рассказал сам Ковалевский, примерно в середине пути от Вануату до Австралии между 3 и 6 сентября начались множественные атаки бразильских морских хищников. В ночь на 5 сентября акул удалось нейтрализовать, а судно шло далее с частично затопленной кормой на левом баллоне. Затишье у хищников оказалось временным и уже в ночь на 6 сентября акулы пробили корму правого баллона.

"Корма начала погружаться. Шансов дожить до утра не было", - сообщили путешественники.

При этом до берега оставалось целых 835 километров. Команде пришлось подать сигнал SOS., после чего спасатели из Австралии связались с ближайшим судном. Через 45 минут после этого экипаж загрузил на спасательный корабль личные вещи, однако эвакуировать сам катамаран не удалось, его пришлось оставить в океане. Около 5 утра путешественники были уже на спасательном борту. 7 сентября экипаж причалит к берегам Австралии.