Норникель и правительство Мурманской области вложат в развитие региона 10 млрд руб

Фото: gov-murman.ru

«Это социально-экономическое соглашение стало самым крупным в истории Мурманской области с точки зрения привлечения частных инвестиций. Вместе с «Норникелем» мы направим более 10 млрд руб. на реализацию более 50 мероприятий в Мончегорске и Печенгском округе. При этом Мурманская область существенно нарастила свою долю финансирования – до 3,78 млрд руб., то есть 40% от всей суммы – это консолидированный бюджет области», – прокомментировал Андрей Чибис достигнутые договоренности.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин дал высокую оценку инвестиционному климату, который создан в Мурманской области.

«Дружелюбный, эффективный с точки зрения привлечения инвестиций: в Мурманской области один из лучших инвестиционных климатов в нашей стране. В таком взаимодействии достигать результата гораздо легче. Новые проекты, которые у нас появляются, планируем размещать в Мурманской области. Все, что подходит для региона мы с большим удовольствием делаем, и будем делать. Мы намерены развивать, проектировать производство материалов, необходимых для производства батарей совместно с Росатомом. И скорее всего будем это делать на мончегорской промплощадке в силу ее производственной подготовленности и готовности региона нас всячески поддерживать», – поделился нюансами совместной работы с правительством региона глава «Норникеля».

Владимир Потанин также считает сотрудничество Мурманской области и Норильского никеля отличным примером государственно-частного партнерства.

«У нас развивается сотрудничество и в области подготовки кадров, и в сфере спортивных мероприятий, мы готовы поддерживать инициативы региона и в части улучшения Мурманска как успешно развивающейся столицы Арктики, нужной для всей страны. И в сфере духовной, образования. Вы, Андрей Владимирович, всегда можете на нас, как на компанию, рассчитывать в поддержке всех ваших инициатив», – пояснил Владимир Потанин.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Владимира Потанина и всю команду «Норильского никеля» за активное и слаженное взаимодействие с регионом.

«Для нас крайне важно и ценно, что со всеми ключевыми предприятиями Мурманской области подписываются договорённости о социальной поддержке на территориях их присутствия», – написал Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

КОНКРЕТНО

Какие средства запланированы на социальные программы и как распределяются ресурсы

• 6,26 млрд рублей - средства «Норникеля».

• 3,78 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Мурманской области.

- Деньги пойдут на 53 мероприятия на территории Мончегорска и Печенгского округа в 2023-2025 годах.

Наибольший объем этих средств планируется направить на:

• здравоохранение - 23%

• образование - 19%

• культуру и соцсферу - 17%

• строительство, благоустройство, ЖКХ и ремонт дорог - 13%