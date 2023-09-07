Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за скорейшее принятие в ЕС Западных Балкан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Западных Балкан нужно как можно скорее включить в состав Евросоюза. По его мнению, это необходимо для того, чтобы регион не оказался под влиянием России и Турции.

Он напомнил, что постоянно слышит слова о том, что Москва и Анкара «завоевывают себе позиции» на Западных Балканах.

«Противодействовать этому можно было бы очень легко. Например, приняв их в Европейский союз», - сказал Сийярто на пресс-конференции, трансляция которой велась в его соцсетях.

По мнению главы венгерского МИД, ЕС нужно расширяться, так как его экономика ослабевает и он теряет способность конкурировать с США и Китаем.

«Поэтому для нас неприемлемо то, что председатель Европейского совета хочет отодвинуть сроки приема новых членов на 2030 год», - резюмировал чиновник.

Сийярто не первый раз заявляет о необходимости скорейшего вступления государства Западных Балкан в ЕС. Ранее он призвал Евросоюз незамедлительно, «уже завтра» принять в свои ряды данные страны, так как у ЕС, по его мнению, нет никаких оснований откладывать решение этого вопроса до 2030 года.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен будет готов принять новых членов к 2030 году. Речь идет о таких государствах как Молдавия, Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, а также Босния и Герцеговина.