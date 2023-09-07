Олег Кувшинников: школьные туристические сертификаты увеличат турпоток в регионах

В прошлом году Вологодская область наряду с другими регионами России стала участницей пилотного проекта по внедрению сертификатов для школьного туризма нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Стоимость сертификата в Вологодской области составила 7 тысяч рублей. Это размер компенсации стоимости путевки, который выплачивается семье при приобретении путевки в города Вологодской области при соблюдении ряда условий. Среди них – пребывание в туре не менее 24 часов с ночевкой в гостинице уровня не менее «трех звезд». В прошлом году в путешествие по региону уже отправились более трёх тысяч школьников. В этом сезоне в регионе надеются вдвое увеличить число выданных сертификатов.

«Я предлагаю этот опыт с сертификатами распространить на весь Северо-Запад. Если поехал школьник, если он приехал в рамках социального туристического сертификата, а мы будем компенсировать стоимость этой путевки, за ним поедут взрослые, поедут родители, родственники и мы этим поднимем туристический поток», - сказал глава региона на заседании совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Сейчас по сертификату школьники области могут посетить города Вологду, Череповец, Великий Устюг, Тотьму, Кириллов, Белозерск, Устюжну и Вытегру.