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НовостиПолитика7 сентября 2023 14:27

Депутат Бабашов предупредил об ответе РФ на применение ВСУ обеднённого урана

В случае необходимости. Россия оставляет за собой право на ответные меры
Сергей КУДРИН
Депутат Бабашов предупредил об ответе РФ на применение ВСУ обеднённого урана

Депутат Бабашов предупредил об ответе РФ на применение ВСУ обеднённого урана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов предупредил Украину о том, что в случае применения снарядом с обеднённым ураном Россия оставляет за собой право на ответные меры, в том числе симметричные. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

«Подобное поведение Соединенных Штатов и других неоколонистов может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Различного рода более разрушительного оружия в России достаточно», - заявил Бабашов.

Депутат подчеркнул, что украинцам давно стоило бы осознать своё положение, и то, что Запад просто использует их в собственных целях. Поставки снарядов с обеднённым ураном только нанесут новый, разрушительный ущерб самой Украине, и никак не повлияют на ход спецоперации. С проблемами же придётся столкнуться всем украинцам, что будут жить на заражённых территориях.

Ранее KP.RU сообщил, что США уверены в «ответственности» ВСУ при применении снарядов с обеднённым ураном.

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