Депутат Бабашов предупредил об ответе РФ на применение ВСУ обеднённого урана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов предупредил Украину о том, что в случае применения снарядом с обеднённым ураном Россия оставляет за собой право на ответные меры, в том числе симметричные. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

«Подобное поведение Соединенных Штатов и других неоколонистов может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Различного рода более разрушительного оружия в России достаточно», - заявил Бабашов.

Депутат подчеркнул, что украинцам давно стоило бы осознать своё положение, и то, что Запад просто использует их в собственных целях. Поставки снарядов с обеднённым ураном только нанесут новый, разрушительный ущерб самой Украине, и никак не повлияют на ход спецоперации. С проблемами же придётся столкнуться всем украинцам, что будут жить на заражённых территориях.

Ранее KP.RU сообщил, что США уверены в «ответственности» ВСУ при применении снарядов с обеднённым ураном.

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