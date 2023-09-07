NYT: кассетные бомбы не помогают наступлению ВСУ из-за бетонных укреплений Фото: REUTERS

Поставленные Западом кассетные боеприпасы не помогают украинским войскам в ходе наступления, поскольку Россия смогла выстроить надежные бетонные оборонительные укрепления. Об этом рассказали в издании The New York Times со ссылкой на слова бойцов ВСУ.

— Кассетные боеприпасы в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров, которые стали основным препятствием для наступления, — поделился один из украинских боевиков.

В издании также подчеркнули, что западные военные эксперты считают, что этот вид вооружения может быть эффективен только против подразделений, которые рассредоточены на какой-либо открытой местности.

Ранее стало известно, что международная некоммерческая правозащитная организация Human Rights Watch собрала достаточно доказательств гибели мирных граждан в городе Изюм в Харьковской области из-за обстрелов населенного пункта кассетными бомбами со стороны ВСУ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Блинкен приехал в Киев «казнить» Зеленского (подробнее)