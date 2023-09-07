Экс-морпех США Хо: западное оружие не поможет Киеву победить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западное вооружение не поможет Киеву выйти победителем из конфликта с Россией. Такого мнения придерживается экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По его словам, предположения о том, что новые поставки вооружений изменят ситуацию в конфликте, являются заблуждениями.

"Мы это видели на примере противотанковых комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, РСЗО HIMARS, ракет Storm Shadow, танковChallenger и т.д.", - заявил эксперт.

Также по его словам, вся предоставляемая Украине техника является устаревшей. При этом, даже если бы Киев получил новейшие модификации оружия, то это не изменило бы ход конфликта.

Кроме того, экс-морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик говорил о том, что страны Запада оказались удивлены решимости российских войск защищать свои территории в украинском конфликте.

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