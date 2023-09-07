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НовостиПолитика7 сентября 2023 14:52

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни и села в Курской области

Всего было зафиксировано 12 прилётов по курской территории
Сергей КУДРИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ двух населённых пунктов на территории региона. Под удар попали деревня Успеновка, а также село Гордеевка, о чём глава области написал в своём телеграм-канале.

«В Кореневском районе обстреляны со стороны Украины деревня Успеновка, где зафиксировано 10 прилётов, и село Гордеевка, где насчитали 2 прилёта», - сообщил Старовойт.

Глава Курской области уточнил, что обошлось без пострадавших, однако в Гордеевке была повреждена линия электроснабжения. Специалисты уже занимаются ремонтом.

Ранее KP.RU сообщил, что двое подростков пострадали во время обстрела Горловки со стороны ВСУ.

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