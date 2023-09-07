Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни и села в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ двух населённых пунктов на территории региона. Под удар попали деревня Успеновка, а также село Гордеевка, о чём глава области написал в своём телеграм-канале.

«В Кореневском районе обстреляны со стороны Украины деревня Успеновка, где зафиксировано 10 прилётов, и село Гордеевка, где насчитали 2 прилёта», - сообщил Старовойт.

Глава Курской области уточнил, что обошлось без пострадавших, однако в Гордеевке была повреждена линия электроснабжения. Специалисты уже занимаются ремонтом.

Ранее KP.RU сообщил, что двое подростков пострадали во время обстрела Горловки со стороны ВСУ.

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