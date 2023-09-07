Что случилось за день: главные события 7 сентября

Илон Маск сорвал атаку Украины на ВМФ России, отключив Starlink возле Крыма Фото: REUTERS

В четверг, 7 сентября, стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск в 2022 году помешал Украине атаковать объекты военно-морского флота России возле берегов Крыма, отключив спутники Starlink над регионом, и оборвав тем самым связь беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал незаконными планы Вашингтона отправить изъятые активы предпринимателей из РФ на помощь военным украинской армии. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что средства, конфискованные Вашингтоном у попавших под санкционные ограничения российских бизнесменов, пойдут на нужды украинских военных.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить реализацию мер поддержки исследовательских центров, занимающихся разработкой и внедрением искусственного интеллекта. Также правительству было рекомендовано обратить особое внимание на необходимость исследования оптимизации алгоритмов машинного обучения, основанных на технологии генеративного искусственного интеллекта.

Тем временем Федеральная служба безопасности РФ пресекла деятельность группы, которая вывозила в Европу компоненты для боевых самолетов и вертолетов, в том числе для нужд украинской армии. Всего было изъято свыше 100 изделий авиатехники, а также 117 тыс. долларов и 59 тыс. евро.

В сети появился первый трейлер комедии Аскара Узабаева «Теща» с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях. Гузеева отметила, что, несмотря на относительно простую идею, ей захотелось сняться в этом кино из-за того, что персонаж тещи раскрыт по-новому, хоть и содержит все устоявшиеся шаблоны.

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