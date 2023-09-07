Лавров: страны устали от попыток Запада украинизировать все вокруг Фото: REUTERS

Страны все больше и больше устают от постоянных попыток Запада «украинизировать» все вокруг. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бангладеша Абдулкаламом Абдулом Моменом.

— Что касается попыток «украинизировать» все и вся, которые предпринимаются нашими западными коллегами, то от этих попыток все больше и больше устают все страны, — подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, страны хотят заниматься конкретными делами, вместо того чтобы поддерживать пропаганду киевского режима, который Запад использует только для противостояния с Россией.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на Украине придала импульс установлению принципов многополярности и справедливости во всем мире.