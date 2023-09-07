Губернатор Богомаз: украинский беспилотник был подавлен РЭБ над Брянском

Oперативные службы работают на месте крушения БПЛА Фото: REUTERS

Средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник ВСУ самолётного типа, летевший над Брянском. Аппарат рухнул в районе железнодорожного полотна вокзала «Брянск I», о чём сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих социальных сетях.

«Пресечена очередная атака украинских террористов. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I», - написал глава Брянской области.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте крушения БПЛА.

Ранее KP.RU сообщил, что 7 сентября ВСУ обстреляли два населённых пункта в Курской области.