Зампостпреда США при ООН Вуд заявил, что ситуация на Украине не улучшается Фото: REUTERS

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в четверг, 7 сентября, заявил, что ситуация на Украине является плохой и улучшений нет.

«Ситуация на Украине плохая. Она не улучшается», - отметил Вуд.

Поэтому, по его мнению, необходимо продолжать оказывать давление на Россию.

Бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук назвал причины отказа западных стран признать провал наступления украинских войск. По его мнению, они не могут полностью закрыть на это глаза. Крук полагает, что Вашингтон, возможно, считает одним из главных выходов из сложившейся ситуации продолжать эскалацию, которая так ни к чему не приведет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию и не хотела Крымских событий, однако Запад вынуждает РФ решать конфликт вооруженным путем.