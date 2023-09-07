Психолог Хорошилова: заставлять ребенка идти в детский сад через истерику нельзя Фото: Антон ФОКИН

Атмосфера в детском саду играет очень большую роль в воспитании ребенка. Какому детскому садику отдать предпочтение, чтобы оградить ребенка от психологических травм, рассказала психолог Виктория Хорошилова.

По словам специалиста, в приоритете все же частный детский сад. Там, вероятнее всего, подобраны компетентные воспитатели. Камеры видеонаблюдения отслеживают происходящее в группе. Количество детей ограничено, поэтому каждый получает внимание и дифференцированный подход.

А вот в советских детских садиках практически каждый получил психологические травмы, которые повлияли на построение карьеры и отношений.

Если ребенок не хочет ходить в садик, надо поговорить с ним и выяснить причину. Возможно, он не получает заботы и любви от родителей. Нельзя показывать свое раздражение и срываться на ребенке. А тем более, не подавлять его волю, иначе он любое приказание и просьбу будет воспринимать «в штыки».

Такое отношение к ребенку не пройдет бесследно. Во взрослой жизни он станет пассивным и зависимым.

- Проговаривайте ребенку, что вы его точно заберете из садика, чтобы он не воспринимал поход туда как отказ от него. Для малютки это большой стресс,- сказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».