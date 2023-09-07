Двое мужчин пострадали в результате падения лифта в бизнес-центре Петербурга Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В результате падения грузового лифта в бизнес-центре «Космос» в Петербургу пострадали двое мужчин. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

— По предварительным данным установлено, что двое рабочих в грузовом лифте перевозили металлические конструкции, в результате обрыва троса произошло падение лифта, — отметили в ведомстве.

Пострадавшим сразу оказали экстренную медицинскую помощь, а после этого госпитализировали в медучреждение. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее в Екатеринбурге лифт с девушкой внутри пролетел пять этажей вниз в одном из многоэтажных домов. В результате происшествия пассажирка лифта не пострадала, а управляющая компания направила на место механиков, которые должны разобраться в причинах произошедшего.