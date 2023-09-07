Суд в Москве приговорил студента к шести годам колонии за подготовку к госизмене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский городской суд в четверг, 7 сентября, приговорил к шести годам колонии строгого режима студента Глеба Вердияна по статье за подготовку к госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ к лишению свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима», - сказано в заявлении пресс-службы.

Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Сайт KP.RU писал, что ноябре 2022 года Лефортовский районный суд арестовал гражданина России по фамилии Вердиян, который являлся фигурантом уголовного дела о государственной измене. Отмечалось, что дело против Вердияна маркировано грифом «совершенно секретно», фабула обвинения неизвестна.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор по делу о государственной измене в отношении бывшего профессора Московского физико-технического института Валерия Голубкина. Он получил 12 лет колонии строгого режима.