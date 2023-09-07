СК возбудил уголовное дело против американца, пытавшегося увезти сына из России Фото: Олег ЗОЛОТО

Гражданин Соединенных Штатов попытался вывезти из Калининграда четырехлетнего сына без согласия матери. Теперь против него возбуждено уголовное дело за похищение несовершеннолетнего. Об этом рассказали в Следственном управлении СК России по Калининградской области.

— Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 35-летний гражданин США прилетел в Калининградскую область 27 июля для встречи с сыном, а после этого попытался незаконно выехать из страны через лесисто-болотистую местность. Мужчину удалось задержать пограничникам, а теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Чите 31-летний местный житель попытался похитить восьмилетнюю девочку. Он предложил показать ребенку котенка, но она отказалась, а когда мужчина попытался ее заставить, к ней на помощь пришла ее 13-летняя сестра. Похититель сразу же скрылся с места происшествия.