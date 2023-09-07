Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 сентября 2023 15:43

СК возбудил уголовное дело против американца, пытавшегося увезти сына из России

Гражданину США может грозить до 12 лет тюрьмы за похищение несовершеннолетнего
Роман ПОЛОСИКОВ
СК возбудил уголовное дело против американца, пытавшегося увезти сына из России

СК возбудил уголовное дело против американца, пытавшегося увезти сына из России

Фото: Олег ЗОЛОТО

Гражданин Соединенных Штатов попытался вывезти из Калининграда четырехлетнего сына без согласия матери. Теперь против него возбуждено уголовное дело за похищение несовершеннолетнего. Об этом рассказали в Следственном управлении СК России по Калининградской области.

— Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 35-летний гражданин США прилетел в Калининградскую область 27 июля для встречи с сыном, а после этого попытался незаконно выехать из страны через лесисто-болотистую местность. Мужчину удалось задержать пограничникам, а теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Чите 31-летний местный житель попытался похитить восьмилетнюю девочку. Он предложил показать ребенку котенка, но она отказалась, а когда мужчина попытался ее заставить, к ней на помощь пришла ее 13-летняя сестра. Похититель сразу же скрылся с места происшествия.