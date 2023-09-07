Банк ВТБ перечислит новым владельцам дебетовых карт 1 млрд бонусов

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ВТБ выплатит клиентам-участникам программы лояльности 1 млрд бонусов за любые покупки по дебетовым картам банка. Каждый клиент сможет вернуть до 4 тысяч баллов и обменять их на рубли. Условия доступны новым клиентам, у которых ранее не было карты банка, либо они закрыли ее до конца июля 2023 года. По оценке ВТБ, до конца года кешбэком воспользуются более 600 тысяч человек.

Владельцы карт смогут получить 10% вознаграждение бонусами на счет программы лояльности за любые покупки и до 30% кешбэка за транзакции в сети партнеров банка. Обслуживание по карте, как и переводы, платежи по ним бесплатны. Для активации начисления вознаграждения, клиенту необходимо до 31 октября 2023 года включительно оформить карту, присоединиться к программе лояльности банка и начать совершать покупки: если карта была оформлена до конца сентября – транзакция должна пройти по 31 октября включительно, 10% кешбэк будет начислен за операции в сентябре и октябре, при выпуске карты в октябре – 10% кешбэк будет начислен за операции в октябре и ноябре. Владельцы карт смогут ежемесячно возвращать за покупки по ней до 2 тысяч баллами бонусной программы или максимально 4 тысячи за весь период.

«Рассчитываем, что новые условия позволят сэкономить и вернуть часть бюджета семьи за повседневные операции. Особенно важно, что кешбэк в период акции пользователям будет начисляться не на определенные категории товаров или услуг, а за все покупки», – прокомментировал Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ.