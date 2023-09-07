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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:57

Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины 7 сентября 2023 года

В регионе ранее сработала воздушная тревога
Екатерина КОСОБОКОВА
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины 7 сентября 2023 года

Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины 7 сентября 2023 года

Фото: REUTERS

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепропетровской области. По его данным, они прогремели 7 сентября 2023 года.

«Днепропетровская область, сообщается о взрывах», - проинформировало СМИ.

Какие-либо подробностей о произошедшем нет. Согласно карте министерства цифровой трансформации Украины, в области сработали сигналы воздушной тревоги.

В среду, 6 сентября, издание сообщало о взрывах в Киеве. Мэр города Владимир Кличко заявлял, это связано с работой системы противовоздушной обороны.

Ночью в четверг, 7 сентября, украинские СМИ информировали о взрывах в Сумской области.

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