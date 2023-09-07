Экс-разведчик Риттер: конфликт на Украине показал уязвимость НАТО для дронов РФ Фото: Александр КОЦ

Россия в ходе проведения спецоперации пришла к выводу о ключевой роли беспилотников, поэтому она переформатировала свою армию. В то же время НАТО в этой области предпочитает старые методы. Такого мнения придерживается бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», - заявил эксперт в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По данным Риттера, в современном мире противостояние беспилотников достигло огромных масштабов. Он подчеркнул, что США предпринимали попытки создания собственного семейства дронов, но пока не достигли нужных успехов.

Ранее польский портал Interia сообщал, что российские «супердроны» «Ланцет» стали «настоящим кошмаром» для Вооруженных сил Украины. В статье отмечалось, что настоящий феномен «Ланцета» - это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, «даже прямо перед выбранной целью».

О том, что массовое применение ВС России беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом для украинской армии говорил и бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Блинкен приехал в Киев «казнить» Зеленского (подробнее)