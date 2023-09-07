Губернатор Богомаз: при обстреле ВСУ села Демьянки снаряд попал на крышу дома Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле региона со стороны украинских неонацистов. На этот раз под ударом оказалось село Демьянки, в Стародубском муниципальном округе, о чём Богомаз написал в своих социальных сетях.

«ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома», - написал губернатор.

Согласно данным главы региона, попавший в жилой дом снаряд не сдетонировал. Пострадавших в результате обстрела Демьянки нет, оперативные и экстренные службы уже находятся на месте, устраняют последствия украинской атаки.

Ранее KP.RU сообщил, что 7 сентября над областным центром региона, Брянском, был подавлен средствами РЭБ беспилотник Украины самолётного типа. Он рухнул неподалёку от городского вокзала.

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