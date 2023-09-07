Sky News: Сунак и Зеленский обсудили меры по снятию блокады с зернового коридора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский поговорили по телефону, обсудив усилия по разблокированию зернового коридора. Об этом проинформировал телеканал Sky News.

«Во время телефонного разговора премьер-министр сообщил украинскому лидеру, что Британия ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря», - сообщил телеканал.

По данным Sky News, Сунак и Зеленский также обсудили последствия блокады зернового коридора для Украины и для поставок продовольствия во всем мире.

Ранее МИД РФ заявлял, что киевский режим применял безопасный коридор, выделенный для реализации зерновой сделки, для осуществления террористических атак на гражданские и военные объекты России.

О том, что другая сторона использовала зерновой коридор для террористических атак, ранее говорил и президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что такое не может быть терпимым и дальше.

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