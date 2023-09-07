Лор расскзал, как правильно лечить кашель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru рекомендовал для лечения кашля подобрать правильный препарат, который зависит от типа кашля - сухого или влажного.

Эксперт также отметил, что кашель не всегда нужно лечить противокашлевым препаратом.

«Часто человеку хочется кашлять, а этот препарат блокирует кашель. А если кашель провоцирует мокрота, то первым действием ее нужно разжижить, а второй препарат должен уменьшать количество мокроты», - заявил врач, уточнив, что в таких случаях понадобиться отхаркивающие, а также смягчающие и увлажняющие средства, вплоть до небулайзеров.

При сухом кашле, как сообщает Зайцев, необходимо гасить воспаление, а в таком случае подойдет противокашлевый препарат.

«Кашляя, человек еще сильнее воспаляет заднюю стенку глотки и надрывает ее, вплоть до кровотечения и разрыва слизистой, повышается внутричерепное давление», - заявил специалист, отметив, что в связи с этим противокашлевые препараты назначаются совместно с антисептиками и, возможно, антибиотиками