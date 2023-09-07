Вице-спикер Чернышов внес в Госдуму проект о тринадцатой пенсии к дню рождения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов внес на рассмотрение коллег проект закона, согласно которому предлагается выплачивать 13-ю пенсию перед днем рождения.

«Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты», - сказано в тексте документа.

По мнению депутата, один из главных праздников в жизни каждого человека – это день рождения, однако для большинства пенсионеров он уже не является таковым. Дело в том, как отмечает Чернышов, представители данной категории граждан не могут финансово позволить себе организацию праздника.

В России не впервые поднимают вопрос о выплате 13-й пенсии. Так, в декабре 2021 года депутаты предложили начать выплачивать ее этой категории граждан в конце года. Тогда предновогодние выплаты оценили в 786 млрд рублей. Авторы проекта поясняли, что таким образом можно компенсировать реальное снижение пенсий из-за высокой инфляции и поддержать социально уязвимую категорию граждан.