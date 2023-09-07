Захарова: Кулеба продал Украину за кулёк жареной картошки Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала встречу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в McDonald's Киева, сравнив её с «продажей родины за кулёк жареной картошки». Об этом Захарова написала в своих соцсетях.

«Раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья». Сейчас - за кулёк жареной картошки и пирожок с варёной ягодкой. Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки», - написала Захарова.

К своему посту представитель МИД приложила фотографию Кулебы, держащего в руках поднос с американской жареной картошкой-фри, и классическим пирожком с вишней. Рядом с Кулебой стоит Блинкен, придерживая одной рукой поднос, а другую - спрятав за спину украинского министра.

Захарова: Кулеба продал Украину за кулёк жареной картошки, фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры Кулебы и Блинкена состоялись в одном из заведений McDonald's, в Киеве.