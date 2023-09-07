Медведев похвалил Маска за срыв атаки Киева на ВМФ России

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о том, что Илон Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку Киева. Если это правда, то Маск является последним адекватным человеком в Северной Америке, отметил политик.

«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке», - написал Медведев в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на книгу, написанную Уолтером Айзексоном, сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск в 2022 году помешал Украине атаковать объекты военно-морского флота России возле берегов Крыма. Отмечалось, что он отключил спутники Starlink над регионом и оборвал тем самым связь беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Макс в своей биографии объяснял, что изначально проект Starlink создавался для того, чтобы люди могли смотреть кино, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов.