Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты россиянам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банки России теперь могут продавать наличную валюту, которая поступила к ним до 9 апреля 2022 года. Такие данные следуют из пресс-релиза ЦБ о продлении ограничений на снятие долларов и евро из-за санкций.

В заявлении Банка России от 7 сентября 2023 года не содержится фраза о том, что банки РФ могут продавать населению только доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года, на продажу другой валюты ограничений нет. В то же время в аналогичном сообщении регулятора от 6 марта 2023 года такая информация была.

Ранее Банк России сообщил, что не будет покупать валюту на внутреннем рынке до конца 2023 года. Пояснялось, что решение принято для снижения волатильности финансовых рынков. В ЦБ также отмечали, что возобновление операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках.

Сайт KP.RU писал о том, что Центробанк произведет равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября 2023 года. Уточнялось, что такие меры обусловлены предстоящим 16 сентября текущего года погашением валютного выпуска еврооблигаций.