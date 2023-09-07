Пентагон: США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты приняли решение о выделении нового пакета военной помощи Украине на 600 млн долларов. Об этом в четверг, 7 сентября, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Сегодня министерство объявляет о новом пакете оборонного содействия для поддержи потребностей Украины», - сообщила Сингх в ходе брифинга.

По ее данным, в очередной пакет военной помощи войдут средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Днем ранее США объявили о выделении военной помощи Украине на 175 млн долларов. В него войдут снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, артиллерийские боеприпасы, средства ПВО, навигации и связи.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что страны Запада, накачивая Украину оружием, все больше разжигают конфликт и повышают угрозу военного столкновения ядерных держав.