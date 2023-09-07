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НовостиВ мире7 сентября 2023 19:57

Пентагон заявил, что американским военным в Нигере ничего не угрожает

Идет передислокация части из них в качестве меры предосторожности, уточнило ведомство
Екатерина КОСОБОКОВА
Пентагон заявил, что американским военным в Нигере ничего не угрожает

Пентагон заявил, что американским военным в Нигере ничего не угрожает

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон не видит каких-либо угроз в отношении американских военных в Нигере. Их передислоцируют в целях предосторожности. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила представитель ведомства Сабрина Сингх.

«Что касается Нигера, то в этой стране нет никакой предполагаемой угрозы для американских войск и никакой угрозы насилия на местах», - сказала Сингх на брифинге.

Она уточнила, что Пентагон в настоящее время занимается передислокацией части военных, но это всего лишь мера предосторожности.

Напомним, 27 июля 2023 года стало известно, что военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.

Позже мятежники в Нигере заявили, что посол США должен покинуть страну в течение двух суток.

Сайт KP.RU писал, что власти Франции начали переговоры с военными Нигера о возможности вывода части своих войск с территории африканской страны.