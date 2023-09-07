Взрывы прогремели в подконтрольной Киеву территории Запорожской области Фото: REUTERS

Взрывы прогремели вечером в четверг, 7 сентября, в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщает украинское издание «Страна.ua».

В настоящее время в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, в среду, 6 сентября, на Украине сообщали о взрывах в Киеве. Мэр города Владимир Кличко заявлял, что это было связано с работой системы противовоздушной обороны.

Ночью в четверг, 7 сентября, украинские СМИ информировали о взрывах в Сумской области, а вечером сообщалось о взрывах в Днепропетровской области Украины.

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