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НовостиПолитика7 сентября 2023 21:34

ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области

ВСУ обстреляли машину с детьми в Запорожской области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела пострадал 13-летний мальчик – у него минно-взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки. Кроме того, осколочное ранение ноги получила его мать. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Напомним, Рогов ранее сообщил, что Вооруженные России уничтожили свыше 100 наемников ВСУ в Запорожской области. В атаке участвовали артиллерийские подразделения при поддержке истребителей ВКС России.

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