Вильфанд пообещал москвичам летнюю погоду Фото: Shutterstock

В Москве в воскресенье, 10 сентября, ожидается 22-25 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С воскресенья погода уже будет соответствовать августу – +20-22 градуса. В понедельник и вторник температура повысится до 18-23 градусов, а в среду – до 20-25 градусов», – рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, осадков в эти дни не ожидается.

Напомним, Вильфанд ранее сообщал, что в ряде регионов России в начале сентября ожидается аномально жаркая погода. Так, с 2 по 5 сентября в Архангельской области, Ненецком автономном округе, республике Карелии, Вологодской области, республике Коми, Мурманской области ожидаются чрезвычайные температурные отклонения. Такая же погодная аномалия будет наблюдаться и в сибирских регионах — Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. По словам метеоролога, максимально температура поднимется до 30 градусов.