Склад загорелся на площади 800 квадратных метров в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар произошел в складском помещении на Кусковской улице в Москве, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

«На Кусковской улице, 26б произошел пожар в одном из складских помещений, на месте работают пожарные», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как уточнили в МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В тушении огня задействованы 29 единиц техники и более 90 человек. Информации о пострадавших нет.

Ранее KP.RU сообщил, что 6 сентября в Екатеринбурге взрыв газового баллона снес балкон в многоэтажном доме. Мужчина пытался заправить зажигалку газовым баллоном, в результате чего произошла разгерметизация, а затем раздался взрыв. Пожар не возник, эвакуация жителей многоэтажки не потребовалась, несущие конструкции не были повреждены.