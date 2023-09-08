США пригрозили санкциями против наблюдателей на выборах в новых регионах РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении международных наблюдателей на выборах в новых регионах России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкена.

«США напоминают всем лицам, которые могут поддержать проведение выборов, в том числе выступая в роли так называемых международных наблюдателей, что в отношении них могут быть введены санкции и визовые ограничения», – говорится в письменном заявлении главы Госдепа.

Блинкен отметил, что Вашингтон не признает претензии Москвы на новые территории.

Напомним, депутат Госдумы Василий Пискарев назвал слова чиновника Евросоюза Петра Стано о выборах России грубым вмешательством во внутренние дела страны. Парламентарий посоветовал Евросоюзу призвать к ответу тех глав стран блока НАТО, которые спонсируют киевский режим смертоносным оружием и боеприпасами.