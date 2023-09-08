КНДР спустила на воду подводную лодку с ядерным оружием Фото: ru.wikipedia.org

Корейская Народно-Демократическая Республика спустила на воду новую атомную подводную лодку с тактическим ядерным оружием.

Как передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи, «церемония спуска на воду подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР.

Напомним, на прошлой неделе Пхеньян провел учения с имитацией тактического ядерного удара. КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Учения проводились в ответ на совместные маневры Соединенных Штатов и Южной Кореи, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея отрабатывают сценарий превентивного ядерного удара по КНДР.

В конце июля Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет.