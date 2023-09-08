Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 0:40

Ангола хочет отменить визы для россиян

«Известия»: Ангола хочет отменить визы для россиян
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Ангола хочет отменить визы для россиян

Ангола хочет отменить визы для россиян

Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Анголы планируют отменить визы для граждан России, сообщил посол РФ в африканской стране Владимир Тараров.

«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование. По его итогам он будет передан в парламент Анголы и утвержден», – сказал он в беседе с «Известиями».

По словам дипломата, инициатива была выдвинута и принята главным исполнительным органом республики – Советом министров.

Ранее стало известно, что власти Ирана готовы полностью отменить визовый режим с Россией. Сейчас ожидаются соответствующие решения должностных лиц республики для осуществления этого на практике.

Напомним, в начале августа 2023 года между Россией и Ираном были запущены безвизовые туристические поездки для туристических групп.