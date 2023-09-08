Ангола хочет отменить визы для россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Анголы планируют отменить визы для граждан России, сообщил посол РФ в африканской стране Владимир Тараров.

«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование. По его итогам он будет передан в парламент Анголы и утвержден», – сказал он в беседе с «Известиями».

По словам дипломата, инициатива была выдвинута и принята главным исполнительным органом республики – Советом министров.

Ранее стало известно, что власти Ирана готовы полностью отменить визовый режим с Россией. Сейчас ожидаются соответствующие решения должностных лиц республики для осуществления этого на практике.

Напомним, в начале августа 2023 года между Россией и Ираном были запущены безвизовые туристические поездки для туристических групп.