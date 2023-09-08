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НовостиПолитика8 сентября 2023 1:27

Немецкий аналитик Тиле назвал поставленные Киеву танки металлоломом

Тем не менее эти машины все еще пригодны для эксплуатаци, отметил эксперт
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Немецкий аналитик Тиле назвал поставленные Киеву танки металлоломом

Немецкий аналитик Тиле назвал поставленные Киеву танки металлоломом

Фото: REUTERS

Танки Leopard 1, поставленные странами Запада Украине, являются металлоломом, считает председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

В беседе с SRF аналитик сказал, что эти машины все еще пригодны для эксплуатации, несмотря на недостаточное бронирование и более низкую точность стрельбы, однако танки Leopard 1 являются металлоломом.

«У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной. Если ей неправильно пользоваться, старая техника очень быстро станет металлоломом на Украине», – заявил Тиле.

Напомним, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин заявлял, что немецкие танки Leopard, которые применяют в сражениях Вооруженные силы Украины, «разлетаются на российских минах во все стороны».