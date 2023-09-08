Немецкий аналитик Тиле назвал поставленные Киеву танки металлоломом Фото: REUTERS

Танки Leopard 1, поставленные странами Запада Украине, являются металлоломом, считает председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

В беседе с SRF аналитик сказал, что эти машины все еще пригодны для эксплуатации, несмотря на недостаточное бронирование и более низкую точность стрельбы, однако танки Leopard 1 являются металлоломом.

«У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной. Если ей неправильно пользоваться, старая техника очень быстро станет металлоломом на Украине», – заявил Тиле.

Напомним, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России полковник Рустам Сайфуллин заявлял, что немецкие танки Leopard, которые применяют в сражениях Вооруженные силы Украины, «разлетаются на российских минах во все стороны».