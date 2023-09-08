Белый дом заявил о желании видеть Зеленского на саммите G20 Фото: REUTERS

Соединенные Штаты хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите «Группы двадцати» (G20) в Индии, заявил советник президента США Джейк Салливан.

«По нашему мнению, иметь Зеленского на G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом», – сказал он журналистам.

По мнению представителя администрации американского лидера, Зеленский «без отдыха» продолжает вовлекать лидеров стран в разговоры о принципах «длительного мира». Салливан положительно оценил усилия политика в этом вопросе.

Напомним, в августе глава Министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе проведения брифинга в Дели рассказал о причинах того, что Украину и в частности Владимира Зеленского, не пригласили на грядущий саммит G20. По словам министра, это случилось потому, что G20 занимается вопросами развития, а не безопасности.