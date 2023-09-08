Российские добровольцы сбили чешский беспилотник ВСУ Primoco Фото: REUTERS

Вооруженные силы России сбили чешский беспилотник Primoco One над территорией бывшего Каховского водохранилища, рассказал командир добровольческого отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн».

«Мы получили сообщение, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как уточнил командир отряда, дрон упал на территории бывшего Каховского водохранилища. По его словам, территория водохранилища от берега заминирована Вооруженными силами Украины и обстреливается.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки украинцев атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Около 07:30 мск российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Кроме того, утром в пятницу, 1 сентября, средствами ПВО был уничтожен дрон в Люберецком районе Подмосковья.