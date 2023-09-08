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НовостиПолитика8 сентября 2023 2:42

Российские добровольцы сбили чешский беспилотник ВСУ Primoco

Дрон был уничтогжен из ПЗРК
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские добровольцы сбили чешский беспилотник ВСУ Primoco

Российские добровольцы сбили чешский беспилотник ВСУ Primoco

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России сбили чешский беспилотник Primoco One над территорией бывшего Каховского водохранилища, рассказал командир добровольческого отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн».

«Мы получили сообщение, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как уточнил командир отряда, дрон упал на территории бывшего Каховского водохранилища. По его словам, территория водохранилища от берега заминирована Вооруженными силами Украины и обстреливается.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября Минобороны России сообщило о пресечении очередной попытки украинцев атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Около 07:30 мск российские средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Кроме того, утром в пятницу, 1 сентября, средствами ПВО был уничтожен дрон в Люберецком районе Подмосковья.