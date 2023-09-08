Жительницу Читы обвинили в госизмене за видеосъемку в интересах Украины Фото: "КП" Архив

Забайкальский краевой суд обвинил жительницу Читы в государственной измене за видеосъемку военной техники и военнослужащих в интересах украинских пограничничников.

«Забайкальский краевой суд оставил под стражей жительницу Читы, которая обвиняется в государственной измене. Она была задержана 10 июля 2023 года, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена по 2 ноября», – рассказали журналистам в суде.

Там отметили, что женщина неоднократно передавала фото и видеозаписи представителю государственной пограничной службы Украины. Как уточнили в суде, она фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге, после чего отправляла фотографии и видеозаписи представителю украинской погранслужбы.

Напомним, Московский городской суд в четверг, 7 сентября, приговорил к шести годам колонии строгого режима студента Глеба Вердияна по статье за подготовку к госизмене. Осужденному также предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей.