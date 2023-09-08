Экс-разведчик Риттер: Украина не остановит наступление из страха перед Западом

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Украина не остановит наступление из страха перед Западом Фото: REUTERS

Власти Украины не могут остановить наступление из страха перед Западом, считает бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер.

«Мы заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать «нет». Если украинцы решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения», – заявил он в интервью каналу New Rules.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины. Он заявил, что это была не пробуксовка, а провал. Ранее глава государства заявлял об отсутствии результатов наступления ВСУ. Он отмечал, что Украине не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.