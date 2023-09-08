Что произошло в ночь на 8 сентября

Российские добровольцы сбили чешский беспилотник ВСУ Primoco Фото: Александр ГЛУЗ

Вооруженные силы России сбили чешский беспилотник Primoco One над территорией бывшего Каховского водохранилища. По словам командира добровольческого отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн», территория водохранилища от берега заминирована Вооруженными силами Украины и обстреливается.

Забайкальский краевой суд обвинил жительницу Читы в государственной измене за видеосъемку военной техники и военнослужащих в интересах украинских пограничничников. Женщина неоднократно передавала фото и видеозаписи представителю государственной пограничной службы Украины.

Беспилотник был перехвачен и сбит в Волгоградской области. В результате произошедшего никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала инициативу правящее партии страны об импичменте. Она заявила, что не намерена подавать в отставку и продолжит посещать Евросоюз.

Между тем Украине грозит коммунальный коллапс из-за проблем с газом. Как передает издание «Страна.ua», с начала осени там массово отключают горячую воду, потому что возникли проблемы с газоснабжением. Отмечается, что с 1 сентября «Нафтогаз Трейдинг» «выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ», поэтому греть воду нечем.