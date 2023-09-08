Премьер Сунак: Британия будет следить за действиями России в Черном море Фото: REUTERS

Премьер-министр страны Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство установит слежку за действиями России в Черном море.

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», - сказано в документе, которое было опубликовано офисом главы британского правительства.

Сунак также заявляет, что британские спецслужбы будут «указывать» Москве «на тревожные признаки».

В Министерстве обороны РФ ранее заявили, что после прекращения действия зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора суда, которые следуют через Черное море в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Как писал сайт KP.RU, в минувший четверг, 7 сентября, в Минэкономики Украины заявили о начале экспорта зерна через порты Хорватии.