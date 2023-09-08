Чешский генерал заявил об угрозе развала Украины в ходе конфликта Фото: REUTERS

Бывший глава чешской военной разведки генерал Андор Шандор заявил, что Украина рискует понести огромные потери в конфликте и окончательно исчезнуть.

По словам экс-генерала, Россия даже после завершения конфликта останется связующим звеном для стран Центральной и Восточной Европы, о чем говорит исторический опыт.

«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем», - сказал он в интервью для польского журнала Mysl Polska

Шандор также отметил, что многие государства могут втянуться в боевые действия даже при отсутствии у них такого желания. Он подчеркнул, что в прошлом страны также говорили об невмешательстве в конфликты, но в какой-то момент им пришлось принимать соответствующие решения.

Ранее старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон предупредил, что крах украинской экономики может быть серьезной угрозой для будущего всей страны.