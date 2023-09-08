В ОАЭ разбился пассажирский вертолет, экипаж пропал

WAM: в ОАЭ разбился вертолет компании Aerogulf, идут поиски экипажа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новостное агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ сообщило, что в ночь на 8 сентября потерпел крушение вертолет авиакомпании Aerogulf, зарегистрированной в Дубае.

Во время ночного тренировочного полета воздушное судно с двумя пилотами на борту разбилось в море, спасатели ведут поиск экипажа.

“Отдел расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации сообщил... о падении (в море - ред.) вертолета Bell212, принадлежащего Aerogulf”, — сообщает агентство.

Отмечается, что на борту были два пилота из Египта и Южно-Африканской Республики. Поисково-спасательная группа уже извлекла обломки вертолета, однако поиски экипажа продолжаются.