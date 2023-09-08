CNR: российские военные развеяли миф о непобедимых западных танках Фото: REUTERS

Российские военные в ходе проведения специальной военной операции развеяли миф о «непобедимых западных танках». Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR).

В публикации обращают внимание на уничтожение британского танка Challenger 2 в Запорожской области. Как заявил военный обозреватель Вэя Дунсюя, миф о «непобедимых западных танках» уже давно развеяли в ходе украинского конфликта.

«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», - отметил обозреватель, добавив, что британская боевая машина действительно казалась очень живучей в Ираке, но в украинском конфликте все выглядит «совершенно иначе».

Напомним, в минувшую среду, 6 сентября, новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил информацию об уничтожении в зоне проведения спецоперации первого танка Challenger 2, уточнив также, что Лондон не собирается направлять на замену новый танк.