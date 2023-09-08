Глава Кузбасса Сергей Цивилев проголосовал на избирательном участке в Кемерове

Губернатор Сергей Цивилев проголосовал на избирательном участке в Кемерове. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе проходят выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления. Голосование началось 8 сентября в 8:00, когда в регионе открылись 1604 избирательных участка. Глава Кузбасса Сергей Цивилев в пятницу утром проголосовал на избирательном участке № 331 в Кемерове.

«Рад, что на участке сегодня так много голосующих. Последние несколько лет показали, что кузбассовцы — по-настоящему неравнодушные люди, патриоты своей страны и региона. Мы вместе выбираем будущее Кузбасса!», - прокомментировал Сергей Цивилев.

Отдать свой голос жители Кузбасса могут в один из трех дней: 8, 9 или 10 сентября. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов.