Захарова назвала провокацией задержание обозревателя Sputnik Армения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание обозревателя Sputnik Армения Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна провокацией, за которой стоят силы, заинтересованные в том, чтобы посеять ненависть и страх между Москвой и Ереваном.

Захарова обратила внимание на то, что все произошло во время российско-армянского медиафорума. Она заявила, что эта провокация могла быть направлена «на срыв этого важного для двусторонних отношений» мероприятия.

«За этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов, заинтересованы в обратном - в отчуждении людей, в том, чтобы посеять ненависть, страх, недоверие», - сказала российский дипломат, подчеркнув также, что новость о задержании Геворкяна и Бадаляна «буквально поразило информационное пространство и России, и Армении».

Напомним, днем ранее, 7 сентября, Следственный комитет Армении объявил о задержании пророссийского блогера и обозревателя Sputnik, уточнив, что задержанных подозревают в незаконном обороте оружия.