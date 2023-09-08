Спецслужбы Казахстана предотвратили подрыв мавзолея и нападение в Астане

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Зампредседателя Комитета национальной безопасности республики Казахстан Руслан Сейсембаев заявил, что с начала 2023 года спецслужбы предотвратили подрыв мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и вооруженное нападение в Астане.

“Только в этом году на ранней стадии приготовления сорвана попытка совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, а также попытка вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане”, — сказал Сейсембаев в ходе заседания Совета РАТС ШОС.

Также он отметил, что в республике стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность, а спецслужбы Казахстана ежегодно пресекают не менее двух терактов.

Напомним, недавно Сотрудники ФСБ России пресекли попытку теракта украинских спецслужб на корабле Черноморского флота РФ. Силовики задержали завербованного российского военного с двумя самодельными бомбами.