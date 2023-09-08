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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:48

Взрыв прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области

В большинстве украинских регионов объявлена воздушная тревога
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Взрыв прогремел в пятницу, 8 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Такое заявление сделал глава городского совета обороны Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрыв», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы городского совета, который призвал местных жителей не вести фото- и видеосъемку.

На данный момент в большинстве украинских регионов, в том числе в Днепропетровской области, объявлена воздушная тревога.

Напомним, вечером в четверг, 7 сентября, взрывы прогремели в подконтрольной Украине части Запорожской области.

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